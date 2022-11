Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Salahuddin Uno menyambut kedatangan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Bali, Senin 14 November 2022.



Sandiaga Uno mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada para wisatawan asal Australia yang menjadi wisatawan mancanegara nomor satu berkunjung ke Pulau Dewata.



"Ya kami baru saja atas arahan dari Bapak Presiden mewakili negara menerima mendaratnya Bapak Prime Minister Australia dan ini merupakan kali kedua kami berjumpa," ujar Sandiaga Uno.



Sandiaga Uno mengungkapkan Albanese sangat antusias tiba di Bali, terlihat segar setelah perjalanan dari Phnom Penh Kamboja.



Sandiaga Uno mengucapkan terima kasih atas kedatangannya ke Bali dan selamat datang di Wonderful Indonesia.



"Terlebih khusus saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Australia, sehingga wisatawan Australia sekarang menduduki posisi pertama jumlah wisatawan mancanegara dengan total di atas 80 ribu per bulan," ungkap Sandiaga Uno.



Hal tersebut, kata Sandiaga Uno, menunjukkan suatu kebangkitan yang sangat signifikan dan juga membangkitkan perekonomian Bali.



"Kebetulan saya didampingi Bapak Gubernur Bali Wayan Koster yang juga memberikan selamat datang kepada Perdana Menteri Anthony Albanese," lanjut Sandi.



Sandiaga Uno juga menyampaikan banyak mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Australia, termasuk di peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dari segi Sumber Daya Manusia (SDM).



"SDM terbaik kita sedang menuntut ilmu di sana untuk mendapatkan up skilling, re-skilling, dan new skilling," jelasnya.



Sandiaga Uno juga mengucapkan selamat juga ekonomi Australia menunjukkan kinerja baik, sehingga banyak produk ekonomi kreatif Indonesia termasuk kuliner fashion dan kerajinan tangan yang sedang membuka peluang ekspor.



"Termasuk restoran Indonesia yang ada di Australia saya kunjungi tahun lalu, sudah semakin banyak dan banyak membutuhkan dukungan ekspor rempah yang kami bingkai dalam program Indonesia Spice Up The World," tutur Sandiaga Uno.



Sandiaga Uno berharap dengan peningkatan hubungan bilateral Indonesia dan Australia akan semakin baik ke depan.



"Kehadiran Australia di G20 adalah sejarah dimana kita bertetangga dan saling mendukung dalam kerangka Recover Together Recover Stronger khususnya dalam bidang digitalisasi, kesehatan dan keberlanjutan lingkungan," pungkas Sandiaga Uno. (Dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) (ddk)

(Dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)