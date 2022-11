Grup musik Kahita saat tampil dalam festival Jazz Goes to Campus (JGTC) 2022 di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Minggu (13/11/2022). Penampilan Kahitna di Jazz Goes to Campus (JGTC) 2022 ini berhasil membuat para penonton terbawa suasana galau lewat lagu-lagu romantis mulai dari Soulmate, Tentang Diriku, Cerita Cinta, Andai Dia Tahu dan ditutup dengan lagu Mantan Terindah.

