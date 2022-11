Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo memberikan penghargaan kepada Atlet Kevin Sanjaya Sukamuljo pada HighEnd Magazine kembali menyelanggarakan perhelatan The Alpha Under 40 2022 dengan tema “Creating next generation Leaders” di MNC Conference Hall, iNews Tower Building, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu 16 November 2022.



The Alpha Under 40 memilih 18 sosok figur inspirasional berusia di bawah 40 tahun, yang dianggap layak untuk menerima apresiasi atas kesuksesannya dalam bidang profesinya masing-masing.



Tujuan penghargaan ini, adalah memberikan apresiasi untuk figur-figur muda dan inspirasional kebanggaan bangsa yang konsisten dalam berkarya dan Selain itu juga memiliki karakter kuat, sebagai pribadi yang tak menyerah dalam meraih kesuksesan di bidangnya serta bersikap professional dan tangguh dalam memimpin



18 orang figur inspirasional yang terpilih menjadi The Alpha Under 40 2022 dari berbagi bidang ini adalah, Adinia Wirasti, Angkie Yudistia, Ariel Tatum, David Christ, Dyah Roro Esti, dr. Ekles D.AAAM, M.Ks, Erika Richardo, Iko Uwais, Jessica Lin, Kevin Sanjaya, Marianne Rumantir, Marissa Anita, Mulyana, Rania Salsabila Azzahra, Reza Rahadian, Tiza Mafira, Vidi Aldiano, dan dr. Widya Rahayu Arini Putri. (Foto: Okezone/Arif Julianto) (ddk)



(Arif Julianto/okezone)