Aktris Happy Salma saat meraih penghargaan dalam Indonesian Movie Actors Awards (IMAA) 2022 di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta, Rabu (16/11/2022). Happy Salma berhasil meraih penghargaan untuk kategori Pemeran Utama Wanita Terbaik dalam IMAA 2022 melalui aktingnya di film Before, Now & Then (NANA).

(FOTO: MPI/FAISAL RAHMAN) (hru)

(MPI)