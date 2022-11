Managing Director RCTI+ sekaligus Direktur MNC Media dan MNC Digital Entertainment Valencia Herliani Tanoesoedibjo (keempat kiri) bersama finalis dan juri berfoto usai konferensi pers babak Grand Final The Indonesian Next Big Star (TINBS) di Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat 18 November 2022.



Babak Grand Final The Indonesian Next Big Star (TINBS) yang akan tayang pada pukul 21.30 menghadirkan tiga orang finalis yang memiliki karakter suara yang khas.



The Indonesian Next Big Star (TINBS) merupakan program kompetisi pencarian bakat penyanyi dari RCTI dan RCTI+ untuk menjadi bintang internasional yang didukung oleh deretan juri ternama baik dari Tanah Air dan juga Internasional.



Deretan juri Tanah Air terdiri dari Judika, Maia Estianty serta Sandhy Sondoro. Sedangkan juri internasional adalah personil dari boyband Korea iKon yakni, Jay dan DK. (FOTO: MPI/FAISAL RAHMAN) (ddk)



(MPI)