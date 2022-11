Timnas Inggris vs Iran di Piala Dunia 2022 sudah rampung digelar. Hasilnya, The Three Lions -julukan Timnas Inggris- yang tampil menggila sukses meraih kemenangan dengan skor 6-2 dalam laga perdana Grup B Piala Dunia 2022 itu.



Laga Timnas Inggris vs Iran digelar di Stadion Internasional Khalifa, Doha, Qatar, pada Senin 21 November 2022 pukul 20.00 WIB. Hujan gol Timnas Inggris tercipta berkat aksi Jude Bellingham (35’), Bukayo Saka (43’ dan 62’), Raheem Sterling (45+1’), Marcus Rashford (71’), dan Jack Grealish (89').



