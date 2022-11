Hasil Timnas Argentina vs Arab Saudi di Piala Dunia 2022 sudah diketahui. La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- secara mengejutkan harus menelan kekalahan dari Arab Saudi dengan skor 1-2.



Laga Timnas Argentina vs Arab Saudi digelar di Lusail Stadium, Al Daayen, Selasa 22 November 2022 pukul 17.00 WIB. Timnas Argentina sejatinya unggul lebih dahulu lewat penalti Lionel Messi (10’). Namun di babak kedua, mereka terkena comeback oleh The Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi.



