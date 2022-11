Ketua Pembina Pimpinan Pusat Himpunan Sekolah - Madrasah Islam Nusantara (HISMINU) Bapak Prof. KH. Said Aqil Siroj melakukan prosesi pengukuhan kepada Pimpinan Pusat HISMINU, Lajnah Dakwah Islam Nusantara (LADISNU), Perkumpulan Penggerak Pemakmuran Masjid Indonesia (P3MI) di Jakarta, Minggu 27 November 2022.



Pembacaan Baiat dipimpin oleh Prof. Dr. KH. Said Aqil Siraj selaku Ketua Dewan Pembina tiga Lembaga. Sebelumnya Komisaris Utama PT MNC Televisi Network (iNews) dan PT MNC Portal Indonesia (MPI) memberikan arahan bahwa berdirinya tiga kumpulan ini dalam rangka meningkatkan penguatan Islam sunnah wal jamaah.



Sebagai informasi, tiga lembaga tersebut sangat penting dikarenakan merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran Prof KH Said Aqil Siroj. Sehingga penting dan perlu disampaikan ke seluruh lapisan masyarakat yang nantinya agar diteruskan LADISNU melalui Da'inya, ke masjid-masjid melalui P3MI dan pelajar di sekolah melalui HISMINU. (MPI/ALDHI CHANDRA SETIAWAN) (ddk)







