Konser Grup Band Noah bertajuk "The Great Journey of Noah" berlangsung di hotel Four Points By Sheraton, Makassar, Jumat 25 November 2022.



Ariel dan kawan-kawan kembali menyapa penggemarnya bersama mahakaryaya sepanjang satu dekade terakhir mewarnai belantika musik Indonesia. Belasan lagu yang dibawakan Ariel mampu mengocok adrenalin dan perasaan para penggemar dari berbagai kalangan usia. Lagu "Ku Katakan Dengan indah", "Bintang di Surga", "Semua Tentang Kita" dan salah satu lagu terbaru dari Noah yang berjudul "Kupeluk Hatiku" turut dinyanyikan. (FOTO: SINDO/MAMAN SUKIRMAN) (ddk)





Â

(Maman Sukirman/Koran SINDO)