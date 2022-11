Timnas Argentina vs Meksiko di Piala Dunia 2022 sudah diketahui. Lionel Messi cs sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0.



Laga Timnas Argentina vs Meksiko dalam matchday kedua Grup C digelar di Stadion Lusail, Doha, Qatar pada Minggu (27/11/2022) pukul 02.00 WIB. Gol Argentina dicetak oleh Lionel Messi (64’) dan juga Enzo Fernandez (87').



Kemenangan ini membuat Timnas Argentina menghidupkan asa untuk melaju ke 16 besar Piala Dunia 2022. Sebab, mereka kini duduk di urutan kedua pada klasemen sementara Grup C.



