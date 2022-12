PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo memborong tiga pengharagaan dalam ajang Human Capital & Performance Award 2022 yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (30/11/2022). Penghargaan The Best Chief Executive Officer Of The Year diterima oleh Direktur Utama PT Askrindo, Priyastomo dan penghargaan The Best Talent Management Strategy 2022 katagori Perusahaan Asuransi, serta The Best Human Capital Techology Strategy 2022 diterima oleh Direktur Kepatuhan SDM dan Manajemen Risiko Kun Wahyu Wardana.

