Grup musik Summerlane saat tampil dalam acara Warner Care di Jakata, Rabu (30/11/2022). Grup musik pop punk asal Jakarta ini tampil dalam format akustik dengan membawakan lagu berjudul Let it go

Better Off This Way, dan Sweet Escape.

Warner Care merupakan fundrising night untuk korban gempa Cianjur yang diselenggarakan oleh Warner Music Indonesia yang bekerja sama dengan WeCare.id dan seluruh dana yang terkumpul akan disalurkan kepada korban terdampak.

(FOTO: MPI/FAISAL RAHMAN) (hru)

