(ki-ka) Founder Indonesian Master & Chairman of Asian Tour Jimmy Masrin, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Champion BNI Indonesian Masters 2022 Presented by TNE Sarit Suwannarut, dan Chairman TNE Jubilant Arda Harmidy, dalam acara Prize Giving BNI Indonesian Masters 2022 Presented by TNE di Royale Jakarta Golf Club, Halim, Jakarta Timur, Minggu (4/12/2022). Sarit Suwannarut pegolf asal Thailand keluar sebagai juara BNI Indonesian Masters 2022, dan berhasil membawa pulang uang sebesar 270.000 Dolar AS.

(Heru Haryono)