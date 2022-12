Pengunjung merasakan sensasi di dalam wahana Dino XScape di Lippo Mall Kemang, Jakarta, Jumat (9/12/2022). Wahana Dino Xscape bertajuk The First Ever Immersive Dino Experience tersebut menyajikan suasana petualangan bersama dinosaurus dan kingkong dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2023.

Untuk dapat menikmati wahana ini, pengunjung cukup membayar tiket seharga Rp100.000 pada hari biasa dan Rp120.000 pada setiap akhir pekan dan untuk tiket masuk dewasa cukup dengan membayar Rp50.000 untuk hari biasa dan dan Rp70.000 untuk akhir pekan. Pengunjung juga bisa menikmati promo early bid khusus weekdays dengan harga Rp. 80.000.

(Heru Haryono)