Timnas Inggris vs Prancis di perempatfinal Piala Dunia 2022 sudah diketahui. Les Bleus julukan Prancis berhasil meraih kemenangan atas The Three Lions julukan Inggris dengan skor tipis 2-1.

Laga tersebut dilangsungkan di Stadion Al Bayt, Qatar pada Minggu (11/12/2022) dini hari WIB. Adalah Aurelien Tchouameni (17') dan Olivier Giroud (78') yang berhasil mencetak gol kemenangan Prancis.

Sementara satu gol Inggris mampu dicetak Harry Kane lewat titik putih pada menit ke-52. Dengan kemenangan itu, Prancis pun berhak melaju ke babak semifinal dan akan berhadapan melawan Maroko yang sebelumnya mengalahkan Portugal.

(REUTERS/Hannah Mckay) (ddk)

(Reuters)