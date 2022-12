Dari kiri, Pemeran utama serial Mendua Chicco Jerikho, Bima Azriel, Adinia Wirasti dan Tatjana Saphira berfoto dalam acara Gala Premiere Serial Mendua di Epicenterum XXI, Jakarta, Senin (12/12/2022). Serial Mendua merupakan adaptasi dari serial pemenang penghargaan BAFTA berjudul “Doctor Foster” yang ditulis dan dibuat oleh Mike Bartlett, dan diproduksi oleh Drama Republic untuk BBC One.

Sebelumnya, serial ini juga di adaptasi ke versi Korea Selatan berjudul The World of the Married. Serial dengan genre drama dan romansa ini bercerita tentang lika-liku kehidupan rumah tangga yang diperankan oleh Chicco Jerikho sebagai Ivan, Adinia Wirasti sebagai dokter Sekar dan Tatjana Saphira sebagai Bella. Serial Mendua akan tayang 17 Desember 2022 di aplikasi Disney+ Hotstar.

(Foto: MPI/ALDHI CHANDRA SETIAWAN) (hru)

