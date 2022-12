Corporate Secretary PT Media Nusantara Citra Tbk Cahyarina A. Asri (tengah) saat menerima penghargaan Best Corporate Secretary in Broadcasting Industry di Jakarta, Jumat ( 16/12/2022).

PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) berhasil meraih Best Corporate Secretary in Broadcasting Industry di Indonesia Best Corporate Secretary Awards 2022 yang diselenggarakan oleh The Iconomics Media. (MPI/ALDHI CHANDRA SETIAWAN) (ddk)

