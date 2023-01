Timnas Indonesia mendapat keuntungan, meski gagal jadi juara Grup APiala AFF 2022, skuad Garuda (julukan Timnas Indonesia) akan memainkan leg pertama semifinal Piala AFF 2022 di kandang lebih dulu usai memastikan diri sebagai runner-up Grup A.

Adapun leg pertama semifinal Piala AFF 2022 berlangsung pada Jumat, 6 Januari 2023. Nantinya, Timnas Indonesia akan berjumpa juara Grup B Piala AFF 2022, yang baru ditentukan hari ini, Selasa (3/1/2023) malam WIB.

Kepastian Timnas Indonesia melenggang ke semifinal Piala AFF 2022 didapat usai mereka menang 2-1 atas Filipina di laga terakhir Grup A, yang berlangsung di Rizal Memorial Stadium, Manila, Senin 2 Januari 2023 malam WIB. Gol-gol Timnas Indonesia dicetak oleh Dendy Sulistiawan (21’) dan Marselino Ferdinan (43’).

Kemudian Filipina memangkas kekalahan di babak kedua. Adalah Sebastian Rasmussen yang mencetak gol di menit ke-83. Gol itu pun jadi yang terakhir di pertandingan semalam.

Dengan hasil itu, Timnas Indonesia sudah mengumpulkan 10 poin. Poin skuad Garuda sebetulnya sama dengan Thailand, yang jadi juara Grup A usai kandaskan Kamboja 3-1. Hanya saja, Timnas Indonesia kalah selisih gol dari Thailand.

Sebab, Marc Klok dkk harus menunggu hasil akhir Grup B Piala AFF 2022, yang akan menyajikan partai terakhirnya hari ini. Sekadar informasi, di Grup B saat ini, terdapat tiga yang tim berpeluang lolos ke semifinal.

Ketiga tim itu adalah Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Adapun laga pamungkas Grup B menyajikan Malaysia vs Singapura di Bukit Jalil Stadium. Kemudian, Vietnam vs Myanmar di My Dinh National Stadium, Vietnam. Dua pertandingan ini digelar bersamaan pada pukul 19.30 WIB.

