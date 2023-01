Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki (tengah) saat memberikan sambutan bersama Founder of Lakon Indonesia Thresia Mareta (kedua kiri), Senior Fashion Designer & Founder of LPTB Susan Budihardjo Susan Budihardjo (kiri), Chairman of JF3 Soegianto Nagaria (kedua kanan) dan Cultural Attache at French Embassy in Jakarta Charlotte Esnou (kanan) dalam acara kurasi tahap dua PINTU Incubator 2.0 di Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Pintu Incubator, sebuah program hasil kolaborasi dari JF3, Lakon Indonesia, dan Kedutaan Besar Prancis melalui Institut Francais d’Indonesie (IFI) telah melakukan kurasi tahap kedua untuk memilih brand fashion lokal Indonesia yang siap diberangkatkan untuk berpartisipasi dalam Paris Trade Show - Premiere Classe, yang berlangsung di Paris, Prancis, tanggal 3-6 Maret 2023 mendatang.

Kegiatan ini merupakan sebuah kesempatan yang langka dan berharga, karena Premiere Classe merupakan sebuah kegiatan yang telah berlangsung selama 30 tahun dan dikenal dengan kurasi ketat.

