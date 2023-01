(Ki-Ka) CEO PT Juara Bike (SELIS) Wilson Teoh, VP Area Head Bank Mandiri Tangerang Ki Samaun Shanti hayuningtyas dan RCEO III/Jakarta 1 I Gede Raka Arimbawa saat penyerahan kendaraan listrik operasional untuk 11 area dibawah Region III di Jakarta, Jumat 20 Januari 2023.Â

Kerjasama ini menjadi bentuk dukungan Bank Mandiri sebagai salah satu anggota "First Movers on Sustainable Banking" untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Zero Emission Operasional di tahun 2030 serta mendukung visi Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 pemerintah. Sebanyak 36 unit kendaraan bermotor listrik dan sepeda listrik akan digunakan sebagai alat operasional di 11 area di bawah Region III, termasuk wilayah Banten dan sebagian wilayah Jakarta dan Diharapkan, penggunaan kendaraan listrik dapat terus ditingkatkan di seluruh wilayah kerja Bank Mandiri. (Foto: Okezone/Arif Julianto) (ddk)

(Arif Julianto/okezone)