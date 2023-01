Pemimpin Redaksi celebrities.id Tuty Ocktaviany (tengah), Section Head Socmed MPI Hariri (kedua kanan), Wakil Rektor Keuangan dan Sumberdaya Organisasi Universitas Pertamina Lawni Tenisa, S.T., M.B.A, (kedua kiri), Direktur Sumberdaya Manusia dan TIK Universitas Pertamina Erwin Setiawan (kiri), dan Produser Eksekutif Multimedia MPI Wahyu Triyogo (kanan) saat sesi foto dalam acara MNC Portal Goes To Campus (MPGTC) yang digelar celebrities.id di Universitas Pertamina, Jakarta, Selasa 31 Januari 2023.

Hadirnya Celebrities Goes to Campus didukung Litbang MNC Portal Indonesia dalam mengimplementasikan program tersebut melalui pengembangan kerja sama dengan institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh penjuru Tanah Air.

Acara Celebrities Goes to Campus ini juga didukung penuh oleh Universitas Pertamina, Star Media Nusantara (SMN), Myroti, NutriSari, Herstori by Nina Nugroho, dan AladinMall.

