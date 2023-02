Perayaan Cap Go Meh di Aula Sekolah Kuncup Melati Semarang berlangsung semarak, Senin (6/2/2023). Ratusan siswa TK-SD-SMP sekolah gratis tersebut dihibur atraksi barongsai, mendapatkan angpao, kue moci hingga bersantap makan bersama dengan menu khas lontong Cap Go Meh.

Peringatan Cap Go Meh merupakan hari ke-15 dan hari terakhir dari masa perayaan Tahun Baru Imlek bagi masyarakat Tionghoa. Peringatan Cap Go Meh dirayakan dengan berbagai kegiatan salah satunya dengan menyantap lontong Cap Go Meh merupakan makanan perpaduan dari Indonesia dan China yang sudah secara turun temurun dilaksanakan.



Ketua Yayasan Khong Kauw Hwee, Wong Aman Gautama menjelaskan, lontong Cap Go Meh merupakan sebuah pembauran dari nenek moyang dan meneruskan tradisi yang bertujuan untuk kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Jawa.



Lontong Cap Go Meh dipercaya sebagai simbol perpaduan dua budaya, suasana meriah tahun baru dan simbol keberuntungan. Selain itu lontong yang dibungkus memanjang dianggap sebagai simbol usia panjang, kemudian telur yang menjadi pelengkap hidangan dianggap sebagai simbol keberuntungan. Sedangkan untuk kaldu santan dan kunyit melambangkan emas yang merupakan simbol kemakmuran.

(Foto: Sindo/Ahmad Antoni) (hru)

