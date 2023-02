Penyanyi cilik berusia 9 tahun Evolette Alexandra menyanyikan lagu andalannya saat acara konferensi pers persiapan tampil di Carnegie Hall New York City Amerika Serikat di Jakarta, Senin 6 Februari 2023.Â

Atas prestasinya menjadi juara pertama 'First Prize Winner di New York Global Music Competition, untuk kategori Young Artist', Evolette Alexandra akan tampil di Carnegie Hall New York City Amerika Serikat untuk pertama kalinya pada perhelatan New York Global Music Winners Recital. (Foto: Okezone/Arif Julianto) (ddk)

(Arif Julianto/okezone)