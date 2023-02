Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (kiri), didampingi Direktur Utama PT MNC Sekuritas Susy Meilina berfoto bersama peraih penghargaan sepanjang tahun 2022 diantaranya Kantor Cabang, Best E-Mitra, Headline Office Retail, Best Mitra, Best Rising Star Mitra, Best Growth Division, Best Activity, Best Opening Account Kategori Cabang, Best Opening Account Kategori Mitra, Best Branch Manager dan Best Branch usai memberikan arahan dalam Penutupan Rapat Koordinasi PT MNC Sekuritas 2023 dengan tema " Push Through " yang diselenggarakan secara Virtual di Jakarta, Kamis 9 Februari 2023.

Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan harapannya agar MNC Sekuritas dapat menjadi perusahaan sekuritas yang bertumbuh ke tingkat selanjutnya, berani untuk berinovasi dan memiilki kapasitas yang out of the box.

Acara Rapat Koordinasi yang dihadiri kurang lebih 250 orang secara virtual ini juga dimeriahkan dengan pemberian 9 (sembilan) kategori penghargaan bagi Sales berprestasi atas pencapaian bulan Januari hingga Desember 2022. (Foto: MNC Media/Aziz Indra) (ddk)

(Aziz Indra/Koran SINDO)