CEO MNC Animation sekaligus Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo (kelima kiri) dan Direktur Utama MNC Pictures Titan Hermawan (keenam kiri) bersama Filmmaker serta cast Film Kiko In The Deep Sea saat sesi foto usai konferensi pers dan gala premier di XXI Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis 16 Februari 2023. MNC Animation akan merilis film animasi terbaru, Kiko In The Deep Sea pada 23 Februari 2023 mendatang.

Film Kiko In The Deep Sea yang merupkan karya anak bangsa diadaptasi dari serial Kiko. Film ini dihadirkan tak hanya menghibur, tapi juga kaya akan edukasi untuk anak-anak khususnya tentang lingkungan ekosistem laut.

Kiko In The Deep Sea yang akan tayang pada 23 Februari 2023. Film tersebut akan menceritakan tentang kehidupan Kiko dan kawan-kawan di bawah laut. Nantinya, kisah ini akan lebih seru dan berbeda dari serial animasinya.

(FOTO: MPI/FAISAL RAHMAN) (ddk)

(MPI)