CEO MNC Pictures Titan Hermawan memberikan sambutan saat mengahdiri nonton bareng film Kiko In The Deep Sea di XXI Metropole, Jakarta, Sabtu (18/2/2022). MNC Pictures, MNC Animation, dan MNC Peduli menggelar nonton bareng film Kiko In The Deep Sea bersama anak-anak disabilitas dan yatim piatu dari Yayasan Disabilitas Indonesia Satu dan Yayasan Yatim Piatu Nurul Iman Jafariah.

Kegiatan ini dilakukan untuk memberi tahu kepada mereka bahwa Kiko In The Deep Sea adalah film produksi dalam negeri.

Yang artinya, anak-anak ini bisa menjadi bagian dari film Indonesia di kemudian hari dan semangat buat mereka.

Film Kiko In The Deep Sea sendiri akan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia pada 23 Februari 2023. Pengisi suara di film ini adalah Arbani Yasiz, Felicya Angelista, dan Robby Purba.

