Gabriel Prince atau yang juga dikenal sebagai Prince dalam acara fan meeting dan showcase Prince of My Heart di Kuningan City Mall The Ballroom, Jakarta Selatan. Senin, (27/2/2023). Acara tersebut diisi dengan berbagai keseruan seperti fun games dan penampilan spesial dari Prince yang membuat mereka merasa lebih dekat dengan sosok idola, acara fan meeting dan showcase ini live streaming secara eksklusif di Vision+.

(Foto: MPI/YULIANTO) (hru)

