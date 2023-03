Penyanyi Andmesh Kamaleng saat tampil menjadi pembuka dalam Sound Of Love (SOL) The Festival di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Sabtu (4/3/2023). Andmesh tampil membuka SOL The Festival dengan membakawan lagu Andaikan Kau Datang, Kumau Dia, dan Cinta Luar Biasa.

(FOTO: MPI/FAISAL RAHMAN) (hru)

(MPI)

