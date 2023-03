Regional Director South East Asia Mr. Matt Monkhouse, (kiri) Deputy Vice-Chancellor AcademicĀ Professor Rorden Wilkinson (ketiga kiri)Ā Executive Director Philanthropy of Macquarie University Ms. Hedda Katrin Paisley (kedua kiri), Pro Vice-Chancellor Programs and Pathways Professor Taryn Jones (kedua kanan), Head of Head of Curriculum, Research, Community Service, and Learning InnovationĀ Ms. Bernadetta K. Ane, (tengah),Director of HR, GA, Audit & Compliance Mr. Vincent Hilliard (ketiga kanan) dan Head of Management Study Program Mr. Rudy Tobing berfoto bersama usai menggelar pertemuan Benchmarking Sessions among Macquarie University, MNC Group, and MNC University di Jakarta, Rabu 8 Maret 2023.

MNC University berkolaborasi dengan Macquarie University melalui sesi benchmarking untuk meningkatkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. (Foto: Okezone/Arif Julianto) (ddk)

(Arif Julianto/okezone)

