Sejumlah warga menunggu giliran bertransaksi emas di Butik Emas Logam Mulia Antam Pulo Gadung, Jakarta, Selasa 14 Maret 2023.Â

Â

Harga emas PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. mengalami kenaikan menjadi Rp1,064 juta per gram pada Selasa (14/3) dari harga Senin (13/3) Rp1,054 juta per gram dan harga akhir pekan lalu berada di level Rp1,049 juta per gram karena sejalan dengan penguatan harga emas dunia. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra) (ddk)

(Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO)

