Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (tengah) didampingi Ketua Pimpinan Pusat DMI Bidang Sosial dan Kemanusiaan Andi Mappaganty (kiri), Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat DMI Imam Addaruqutni (kanan), Head of Home & Hygiene Unilever Indonesia Anggya Kumala (kedua kiri) dan Corporate Secretary and Director of Sustainability & Corporate Affairs Unilever Indonesia Nurdina Darus (kedua kanan) secara simbolis mengepel lantai saat peluncuran Gerakan Masjid Bersih 2023 di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta, Rabu 15 Maret 2023.Â

Â

Dewan Masjid Indonesia (DMI) bersama PT Unilever Indonesia Tbk menggelar Gerakan Masjid Bersih yang bertujuan untuk mendorong terciptanya masjid-masjid yang bersih, nyaman, dan sehat untuk umat Muslim di seluruh Indonesia dalam menyambut bulan suci Ramadhan 2023. (Foto: Okezone/Dede Kurniawan) (ddk)

(Dede Kurniawan)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.