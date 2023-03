Kedua dari kiri ke kanan, Neneng Goenadi, Country Managing Director Grab Indonesia, Yusuf Didi Setiarto, Director of Legal & Human Capital PT. PLN (Persero), Rian Eriana Kaslan, Senior Executive Vice President of Digital Business PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Rivanda Idiyanto, President Director of PT Sanghiang Perkasa (KALBENutritionals) dan Roy Nugroho, Director of GrabForBusiness, Grab Indonesia di Jakarta, Kamis (18/3/2023).

Grab Business Forum 2023, perhelatan akbar yang menjadi ajang diskusi dan berbagi para pemimpin terkemuka dan perusahaan mengenai peran digitalisasi kembali digelar. Mengusung tema Digital Forward: Bracing for Market Uncertainties, forum bisnis tahunan yang telah digelar sejak 2019 ini, mengajak pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan perusahaan di Indonesia untuk menentukan strategi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global 2023.

Neneng Goenadi, Country Managing Director of Grab Indonesia mengatakan, “Di tengah tantangan ekonomi global, kita harus membangun ketangkasan bisnis (business agility), juga kepercayaan dan optimisme terhadap resiliensi ekonomi tanah air. Indonesia masih memiliki potensi besar dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5 persen pada 2023. Fakta ini tentunya membuat banyak bisnis mulai meninjau kembali strategi bisnis mereka, terutama dalam melakukan transformasi digital untuk mendukung kebutuhan bisnis yang terus berubah di tengah disrupsi pasar dan ketidakpastian global.

Pandemi COVID-19 membuktikan bahwa adopsi teknologi dapat mendorong perusahaan untuk memiliki keunggulan kompetitif dalam memenuhi kebutuhan pasar dan pada saat bersamaan, meningkatkan efisiensi operasional guna membangun bisnis yang berkelanjutan.

(Foto: MPI) (hru)

(MPI)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.