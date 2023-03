Grup musik Hoobastank beraksi menghibur penggemarnya pada acara Mandiri Deliland Festival di Medan, Sumatera Utara, Minggu (19/3/2023). Grup musik asal Amerika Serikat beraliran rock tersebut membawakan sejumlah lagu diantaranya The Reason, Crawling In The Dark, dan Inside Of You.Â

Â

(ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/YU) (hru)

(Fransisco Carolio/ANTARA FOTO)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.