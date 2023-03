Pasangan Valencia Tanoesoedibjo dan Kevin Sanjaya membagikan momen bahagia usai melangsungkan pernikahan diย Paris, Prancis, Kamis (23/03/2023). Keduanya memperlihatkan rona bahagia saat resepsi pernikahan berlangsung pada, Jumat (24/3/2023).

Dalam resepesi tersebut dihadiri keluarga besar Hary Tanoesoedibjo, dalam kesempatan yang sama Hary Tanoesoedibjo mengatakan โ€œWelcome to a new member of my family: Kevin Sanjaya Sukamuljo. Congrats Valen/Kevin on your marriage,โ€ujar Hary.

Hary juga membagikan nasihat kepada keduanya. โ€œ๐— ๐—ฎ๐˜† ๐˜๐—ผ๐—ฑ๐—ฎ๐˜† ๐—ฏ๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐˜ ๐—ผ๐—ณ ๐˜†๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐—น๐—ผ๐—ป๐—ด ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ต๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐˜† ๐—น๐—ถ๐—ณ๐—ฒ ๐˜๐—ผ๐—ด๐—ฒ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ ๐˜‚๐—ป๐˜๐—ถ๐—น ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฎ๐˜๐—ต ๐—ฑ๐—ผ ๐˜†๐—ผ๐˜‚ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜,โ€tambahnya.

