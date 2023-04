Satu setengah jam sebelum diberlakukannya one way, situasi lalu lintas (Lalin) di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung terpantau padat. Terlihat adanya antrean kendaraan sepanjang kurang lebih 500 meter.

Sebagaimana diketahui, pada Senin (24/4/2022) pukul 14.00 WIB, akan diberlakukan one way. Adapun one way akan dimulai dari KM 414 GT Kalikangkung hingga KM 70 GT Cikampek.

Berdasarkan pantuan MNC Portal Indonesia pada siang hari ini, terlihat lalin ke arah Semarang di GT Kalikangkung ramai dan padat. Berbeda dengan arah sebaliknya yang masih lancar.

Selain karena volume kendaraan yang cukup banyak, berkurangnya gardu tol ke arah masuk Semarang juga bisa menjadi faktor terjadinya kepadatan. Saat ini, gardu tol ke arah Semarang hanya dibuka enam pintu.

Jumlah tersebut berbeda dengan malam sebelumnya. Pada Minggu (23/4/2022) malam, terlihat sebanyak sembilan gardu tol dibuka untuk arah masuk Semarang.

Kini, gardu tol arah keluar Semarang dibuka lebih banyak dengan jumlah sembilan pintu. Sebelumnya pintu hanya dibuka enam.

Arus kendaraan yang keluar dari Semarang melalui GT Kalikangkung terpantau masih lancar tanpa adanya penumpukan antrean. Terlihat sudah banyak mobil dengan plat B yang meninggalkan Semarang sejak tadi malam.

Terkait dengan diberlakukannya one way siang ini, terlihat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, sudah tiba di GT Kalikangkung sekitar pukul 12.00 WIB. Dia didampingi oleh Dirut PT Jasa Raharja, Rivan Achmad Purwantoro, Kabag TIK Korlantas Polri Kombes Made Agus Prasatya dan beberapa pejabat daerah.

(Foto: Muhammad Gazza Roosaryatama) (hru)

(Muhammad Gazza Roosaryatama)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.