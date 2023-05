Okezone Goes to Campus kembali hadir menyapa mahasiswa, kali ini menyambangi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) di Pondok Labu, Jakarta Selatan, Kamis (31/5/2023).

Okezone Goes to Campus bekerjasama dengan UPNVJ mengadakan seminar seru bertemakan 'Era Digital Ekonomi, Startup Masih Cerahkah?'.

Ratusan mahasiswa menyambut antusias seminar ini. Narasumber yang mengisi acara Okezone Goes to Campus kali ini antara lain: Dr. Miguna Astuti (Dosen FEB UPNVJ), Hilbram Dunar (Global Radio Lead & Communication Coach), dan Royandi Hutasoit (Head of Social Media MNC Portal Indonesia).

UPNVJ juga menyambut baik gelaran ini. menurut Dr Anter Venus, event ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa. "Kewirausahaan menjadi visi kita," kata Dr Anter Venus. "Kita juga membangun inkubasi startup-startup UPN. Kita juga sudah mempunyai startup yang sukses di UPN," lanjut dia.

