Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (kedua kanan) didampingi Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali (kanan) melambaikan tangan saat berlangsungnya International Fleet Review rangkaian dari Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2023 di Perairan Laut Makassar, Sulawesi Selatan, Senin 5 Juni 2023.

Kegiatan MNEK 2023 yang mengangkat tema Partnership to Recover and to Rise Stronger dan diikuti oleh Angkatan Laut dari 36 negara tersebut berlangsung hingga 8 Mei 2023. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat) (ddk)

