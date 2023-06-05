...

Hakim Vonis 8 Tahun Penjara Pelaku Cabul, RPA Perindo: Sesuai Harapan

Sutikno, Jurnalis · Senin 05 Juni 2023 20:10 WIB
Dewan Pimpinan Pusat RPA Perindo Jeannie Latumahina mengatakan bahwa apa yang diputuskan oleh hakim, sesuai dengan harapan
Majelis hakim memvonis hukuman 8 tahun, denda 1 miliar dan resetusi UU TPKS yang juga masuk dalam putusan majelis yaitu harus membayar ganti rugi tiap anak 20 juta kepada setiap anak
Dewan Pimpinan Pusat RPA Perindo Jeannie Latumahina mengatakan bahwa apa yang diputuskan oleh hakim, sesuai dengan harapan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara menggelar agenda sidang putusan secara online terhadap terdakwa Dedimus Herewila (51) yang telah terbukti mencabuli dua bocah di wilayah Cilincing, Jakarta Utara, Senin 5 Juni 2023.
 
Dalam sidang yang digelar secara terbuka, Majelis hakim memvonis hukuman 8 tahun, denda 1 miliar dan  resetusi UU TPKS yang juga masuk dalam putusan majelis yaitu harus membayar ganti rugi tiap anak 20 juta kepada setiap anak. 
 
Dewan Pimpinan Pusat Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Perindo Jeannie Latumahina mengatakan bahwa apa yang diputuskan oleh hakim, sesuai dengan harapan Ketua Umum dan RPA Perindo yang terus mengawal kasus ini. 
 
"Sesuai dengan harapan dari Ketua Umum Partai Perindo Bapak Hary Tanoesoedibjo supaya RPA Partai Perindo dalam pendampingan terhadap perempuan dan anak di idnonesia melalui tindak kekerasan harus ditindak dengan hukuman maksimal.

(Sutikno)

