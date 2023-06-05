Peneliti LSI Denny JA Ade Mulyana (kanan) bersama moderator M.khotib (kiri) saat menyampaikan hasil survei nasional calon Presiden 2024 di Jakarta, Senin 5 Juni 2023.

Lembaga survei LSI Denny JA merilis survei dari 1.200 responden di seluruh Indonesia bahwa jika Anies Baswedan gagal menjadi calon presiden maka pemilihan calon presiden hanya akan diikuti dua calon yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah) (ddk)

(Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO)