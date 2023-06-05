...

LSI Denny JA Rilis Curvei Pencalonan Presiden Pilpres 2024

Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 05 Juni 2023 20:40 WIB
Peneliti LSI Denny JA Ade Mulyana kanan bersama moderator M.khotib kiri saat menyampaikan hasil survei nasional calon Presiden 2024
Lembaga survei LSI Denny JA merilis survei dari 1.200 responden di seluruh Indonesia bahwa jika Anies Baswedan gagal menjadi calon presiden maka pemilihan calon presiden hanya akan diikuti dua calon yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo
A A A
Peneliti LSI Denny JA Ade Mulyana (kanan) bersama moderator M.khotib (kiri) saat menyampaikan hasil survei nasional calon Presiden 2024 di Jakarta, Senin 5 Juni 2023. 
 
Lembaga survei LSI Denny JA merilis survei dari 1.200 responden di seluruh Indonesia bahwa jika Anies Baswedan gagal menjadi calon presiden maka pemilihan calon presiden hanya akan diikuti dua calon yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah) (ddk)

(Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Proyek Drainase di Cinere Raya Dikebut, Pengguna Jalan Keluhkan Kemacetan

Proyek Drainase di Cinere Raya Dikebut, Pengguna Jalan Keluhkan Kemacetan

Langkah Nyata Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Kantongi Sertifikasi Nasional

Langkah Nyata Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Kantongi Sertifikasi Nasional

Okezone.com Terima Penghargaan Top Media of the Year 2025

Okezone.com Terima Penghargaan Top Media of the Year 2025

Pemerintah Paparkan Perkembangan Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera

Pemerintah Paparkan Perkembangan Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera

KCIC Siapkan 1.098 Perjalanan Whoosh Hadapi Lonjakan Penumpang Nataru

KCIC Siapkan 1.098 Perjalanan Whoosh Hadapi Lonjakan Penumpang Nataru

Perkuat SDM Unggul, Wamen Isyana Tinjau Produksi dan Distribusi MBG 3B bagi Ibu Hamil

Perkuat SDM Unggul, Wamen Isyana Tinjau Produksi dan Distribusi MBG 3B bagi Ibu Hamil

Kemenpar Perkuat Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Terima Sertifikasi Nasional 2025

Kemenpar Perkuat Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Terima Sertifikasi Nasional 2025

Peduli Sumatera, Global Prestasi School Serahkan Donasi via MNC Peduli

Peduli Sumatera, Global Prestasi School Serahkan Donasi via MNC Peduli

Cari Berita Lain Di Sini