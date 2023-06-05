Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menpora Dito Ariotedjo (kanan) bersalaman dengan pelatih Timnas sepak bola U-22 Indra Sjafri (keempat kiri) saat penyerahan bonus SEA Games 2023 Kamboja di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin 5 Juni 2023.

Presiden Joko Widodo memberikan bonus bagi para atlet, pelatih dan asisten pelatih peraih medali SEA Games 2023 senilai total Rp289 miliar. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan) (ddk)

(Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO)