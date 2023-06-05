...

Pelatih Indra Sjafri Dikasih Bonus Sama Presiden Joko Widodo usai Raih Medali Emas SEA Games 2023

Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 05 Juni 2023 20:20 WIB
Presiden Joko Widodo bersalaman dengan pelatih Timnas sepak bola U-22 Indra Sjafri saat penyerahan bonus SEA Games 2023
Presiden Joko Widodo memberikan bonus bagi para atlet, pelatih dan asisten pelatih peraih medali SEA Games 2023 senilai total Rp289 miliar
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menpora Dito Ariotedjo (kanan) bersalaman dengan pelatih Timnas sepak bola U-22 Indra Sjafri (keempat kiri) saat penyerahan bonus SEA Games 2023 Kamboja di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin 5 Juni 2023. 
 
Presiden Joko Widodo memberikan bonus bagi para atlet, pelatih dan asisten pelatih peraih medali SEA Games 2023 senilai total Rp289 miliar. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan) (ddk)

