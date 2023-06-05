Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) membawa beras yang diterima dalam penyaluran bantuan pangan tahap ketiga dari program cadangan pangan pemerintah tahun 2023 di aula Kelurahan Bandungrejosari, Malang, Jawa Timur, Senin 5 Juni 2023.

Bantuan beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) tersebut disalurkan kepada 24.063 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di lima kecamatan di kota Malang yang masing-masing menerima beras 10 kilogram kualitas medium. (ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto) (ddk)

(Ari Bowo Sucipto/ANTARA FOTO)