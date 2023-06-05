...

Warga Malang Terima Bantuan Beras 10 Kilogram

Ari Bowo Sucipto/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 05 Juni 2023 20:02 WIB

Sejumlah KPM membawa beras yang diterima dalam penyaluran bantuan pangan tahap ketiga dari program cadangan pangan pemerintah tahun 2023
Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) membawa beras yang diterima dalam penyaluran bantuan pangan tahap ketiga dari program cadangan pangan pemerintah tahun 2023 di aula Kelurahan Bandungrejosari, Malang, Jawa Timur, Senin 5 Juni 2023. 
 
Bantuan beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) tersebut disalurkan kepada 24.063 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di lima kecamatan di kota Malang yang masing-masing menerima beras 10 kilogram kualitas medium. (ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto) (ddk)

(Ari Bowo Sucipto/ANTARA FOTO)

