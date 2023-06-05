...

Menko Airlangga Hartarto Resmikan Pabrik Pembuat Panel Surya di Riau

Teguh Prihatna/Antara Foto, Jurnalis · Senin 05 Juni 2023 20:50 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan penandatanganan prasasti
Menko Perekonomian meresmikan enam perusahaan di dalam kawasan industri tersebut yang bergerak di bidang industri panel surya solar cell
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan penandatanganan prasasti peresmian saat berkunjung di kawasan industri Wiraraja, Batam, Kepulauan Riau, Senin 5 Juni 2023. 
 
Menko Perekonomian meresmikan enam perusahaan di dalam kawasan industri tersebut yang bergerak di bidang industri panel surya (solar cell) dengan nilai investasi sebesar Rp12 triliun serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 13 ribu orang. (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna) (ddk)

(Teguh Prihatna/Antara Foto)

