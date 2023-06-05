Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan penandatanganan prasasti peresmian saat berkunjung di kawasan industri Wiraraja, Batam, Kepulauan Riau, Senin 5 Juni 2023.

Menko Perekonomian meresmikan enam perusahaan di dalam kawasan industri tersebut yang bergerak di bidang industri panel surya (solar cell) dengan nilai investasi sebesar Rp12 triliun serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 13 ribu orang. (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna) (ddk)

(Teguh Prihatna/Antara Foto)