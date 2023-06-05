...

Slank Bakar Gairah Penonton Formula E Jakarta 2023

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 05 Juni 2023 12:52 WIB
Grup band Slank tampil memeriahkan hari kedua balapan Formula E 2023.
Grup band Slank tampil memeriahkan hari kedua balapan Formula E 2023.
Grup band Slank tampil memeriahkan hari kedua balapan Formula E 2023.
Grup band Slank tampil memeriahkan hari kedua balapan Formula E 2023.
Grup band Slank tampil memeriahkan hari kedua balapan Formula E 2023.
A A A

Grup band Slank tampil memeriahkan hari kedua balapan Formula E 2023 di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta, Minggu (4/6/2023).


Slank membuka penampilannya dengan lagu  I Miss You But I Hate You, lalu dilanjutkan dengan Gara-gara kamu, Mars Slankers, Tonk Kosong. 

 

Dengan membawakan lagu hitsnya, Slank berhasil membakar penonton yang datang langsung dan berkaraoke bersama. Slank menutup penampilannya dengan lagu Kamu Harus Pulang.


(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Proyek Drainase di Cinere Raya Dikebut, Pengguna Jalan Keluhkan Kemacetan

Proyek Drainase di Cinere Raya Dikebut, Pengguna Jalan Keluhkan Kemacetan

Langkah Nyata Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Kantongi Sertifikasi Nasional

Langkah Nyata Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Kantongi Sertifikasi Nasional

Okezone.com Terima Penghargaan Top Media of the Year 2025

Okezone.com Terima Penghargaan Top Media of the Year 2025

Pemerintah Paparkan Perkembangan Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera

Pemerintah Paparkan Perkembangan Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera

KCIC Siapkan 1.098 Perjalanan Whoosh Hadapi Lonjakan Penumpang Nataru

KCIC Siapkan 1.098 Perjalanan Whoosh Hadapi Lonjakan Penumpang Nataru

Perkuat SDM Unggul, Wamen Isyana Tinjau Produksi dan Distribusi MBG 3B bagi Ibu Hamil

Perkuat SDM Unggul, Wamen Isyana Tinjau Produksi dan Distribusi MBG 3B bagi Ibu Hamil

Kemenpar Perkuat Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Terima Sertifikasi Nasional 2025

Kemenpar Perkuat Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Terima Sertifikasi Nasional 2025

Peduli Sumatera, Global Prestasi School Serahkan Donasi via MNC Peduli

Peduli Sumatera, Global Prestasi School Serahkan Donasi via MNC Peduli

Cari Berita Lain Di Sini