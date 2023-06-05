Grup band Slank tampil memeriahkan hari kedua balapan Formula E 2023 di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta, Minggu (4/6/2023).



Slank membuka penampilannya dengan lagu I Miss You But I Hate You, lalu dilanjutkan dengan Gara-gara kamu, Mars Slankers, Tonk Kosong.

Dengan membawakan lagu hitsnya, Slank berhasil membakar penonton yang datang langsung dan berkaraoke bersama. Slank menutup penampilannya dengan lagu Kamu Harus Pulang.



(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

