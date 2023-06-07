Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak, M. Sc., bersama Pangdivif 1 Kostrad Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun mendampingi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman, mengunjungi Batalyon Infanteri Raider 323/Buaya Putih, di Kota Banjar, Jawa Barat, Selasa (6/6/2023).

Kehadiran Kepala Staf Angkatan Darat beserta Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Ny. Rahma Dudung Abdurachman ke Markas Yonif Raider 323/Buaya Putih merupakan kunjungan yang kedua kalinya. Berbeda dengan kunjungan sebelumnya, pada kunjungan kali ini KASAD beserta rombongan datang untuk meninjau langsung renovasi pembangunan perumahan bagi prajurit Batalyon Infanteri Raider 323/Buaya Putih dan keluarganya.

Diawali dengan menerima jajar kehormatan dan laporan oleh Komandan Batalyon Infanteri Raider 323/Buaya Putih/13/1/ Kostrad Letkol Inf Tri Wiratno, rombongan selanjutnya disambut oleh seluruh anggota Yonif Raider 323/Buaya Putih dengan Mars Buaya Putih yang menggelegar.

Penampilan Rampak Gendang gabungan TNI-POLRI juga ditampilkan kepada seluruh rombongan. Di Lapangan Mangkalana, seluruh Rombongan bersama dengan Perwira Satuan dan unsur Forkopimda yang hadir melaksanakan kegiatan foto bersama.

Yonif Raider 323/Buaya Putih memiliki kenangan tersendiri bagi Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Ny. Rahma Dudung Abdurachman, dikarenakan Alm. Mayjen TNI (Purn) Cholid Gozali yang merupakan ayah dari Ny. Dudung Abdurachman pernah menjabat Komandan Batalyon Infanteri Raider 323/Buaya Putih yang Ke-22.

Dalam rangkaian kegiatan kunjungan, Kepala Staf Angkatan Darat beserta ibu meninjau lingkungan satuan Yonif Raider 323/Buaya Putih. Di lingkungan yang terdapat proyek pembangunan, Kepala Staf Angkatan darat beserta ibu turun langsung untuk melihat seberapa besar prosentase pembangunan yang telah dilaksanakan.

Diakhir rangkaian kegiatan kunjungan, Kepala Staf Angkatan Darat memberikan pengarahan kepada seluruh anggota dan Persit Yonif Raider 323/Buaya Putih.

"Kunjungan saya ke Batalyon ini untuk melihat secara langsung pembangunan perumahan bagi prajurit Batalyon Infanteri Raider 323/Buaya Putih dan keluarganya. Tempat tinggal yang nyaman dan layak merupakan prioritas bagi saya. Agar prajurit dan keluarganya nyaman menempatinya, dan dapat bertugas dengan baik," ujar Kasad.

Mengingat tidak lama lagi Yonif Raider 323/BP akan melaksanakan penugasan operasi, untuk itu Kasad berpesan kepada seluruh prajurit Yonif Raider 323/BP, untuk meningkatkan kewaspadaan di daerah operasi. Sementara kepada keluarga yang ditinggalkan, termasuk anggota Persit KCK, Kasad mengingatkan agar senantiasa mendoakan seluruh prajurit, supaya diberikan keselamatan dan keberhasilan dalam tugas.

"Situasi di medan operasi menuntut kewaspadaan yang lebih tinggi. Berlatihlah dengan baik, serta jangan lupa selalu berdoa. Ibu-ibu doakan suaminya agar selalu diberikan kekuatan, keselamatan dan berhasil dalam tugas," pesannya.

Kasad beserta Ketum Persit KCK memberikan tali asih kepada keluarga prajurit yang sedang sakit, anak berkebutuhan khusus, bantuan prasarana pendidikan bagi Sekolah Kartika Chandra Kirana Ranting jajaran Cabang XI Brigif Raider 13/GR, Cabang XXIII Kodim 0612/TSM dan Cabang XXIV Kodim 0613/CMS, serta diakhiri dengan penulisan kesan dan pesan oleh Kasad. (Penkostrad).

(Dokumentasi Kostrad)