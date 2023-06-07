...

Potret Ribuan Pencari Kerja Serbu Job Fair Palembang

Mushaful Imam/Koran SINDO, Jurnalis · Rabu 07 Juni 2023 19:40 WIB
Sekitar 4000 an pencari kerja menyerbu job fair yang diselenggrakan dalam rangka HUT ke-23 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Palembang Trade Center, Rabu 7 Juni 2023.
 
Sebanyak 1500 lowongan pekerjaan dari 45 perushaan tersedia bagi pencari kerja. Para pencari kerja mendaftar secara online sebelum mengikuti job fair. Perusahaan peserta job fair menerima lamaran secara online maupun offline.  
 
(Mushaful Imam) (ddk)

(Mushaful Imam/Koran SINDO)

