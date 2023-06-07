Kepala BPOM Penny Lukito (tengah), Direktur Penyidikan BPOM Mohamad Kashuri (kedua kiri), Plt. Deputi Bidang Penindakan BPOM Rizkal (kedua kanan), Analis Kebijakan pada Bagwassisik Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri AKBP Bagas Windigo (kiri), Kasi Wilayah I Pra penuntutan Dit Narkotika dan Zat Adiktif lainnya pada Jampidum Fardiansyah Affandi (kanan) memberikan keterangan saat rilis hasil penindakan produk obat dan makanan ilegal di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Jakarta, Rabu 7 Juni 2023.

BPOM menyita barang bukti berupa obat, pangan olahan, suplemen kesehatan, dan kosmetika sediaan farmasi ilegal yang diperjualbelikan secara daring sebanyak 700 item dengan nilai ekonomi sebesar Rp10,2 miliar. (ANTARA FOTO/Fauzan) (ddk)

