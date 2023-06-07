...

Indonesia Spice Up The World, Sandiaga Uno Kunjungi Pabrik Rendang Produksi 30 Ton di Bulgaria

Dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jurnalis · Rabu 07 Juni 2023 22:40 WIB
Menparekraf Sandiaga Uno meninjau langsung produksi Rendang di Bella Food Company, Bulgaria
Jalankan instruksi Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Maruf Amin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno meninjau langsung produksi Rendang di Bella Food Company pada Rabu 7 Juni 2023.
 
Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara, Iwan Bogananta berkeliling pabrik yang terletak di Plovdiv, Bulgaria. 
 
Dirinya melihat seluruh proses pembuatan rendang, mulai dari pemotongan daging sapi, pencampuran aneka rempah hingga proses memasak dengan menggunakan peralatan modern. 
 
"Baru saja kita diberikan penjelasan secara rinci dan detail oleh tim dari Bella Food yang bekerjasama dengan Tim dari Payakumbuh, akan memproduksi 30 ton rendang per bulan yang nanti akan didistribusikan ke seluruh Eropa," ungkap Sandiaga Uno.
 
Dijelaskannya, pabrik rendang hasilkan kolaborasi antara Bella Food Company dengan Tim Payakumbuh merupakan realisasi dari program Indonesia Spice Up The World. (Dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) (ddk) 
 
 
 
 
 
 
 

(Dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

