Tenaga Kesehatan (Nakes) Puskesmas Duri Pulo saat melakulan pemeriksaan anak di Duri Pulo, Jakarta, Kamis (8/6/2023). Tenaga kesehatan di Puskesmas memiliki peranan penting dalam upaya pencegahan dan stunting.

Setiap bulannya, Puskesmas bekerjasama dengan Posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak dan ibu hamil serta memberikan pelayanan imunisasi dasar.

Salah satunya yakni, Puskesmas Kelurahan Duri Pulo yang tidak hanya memberikan pemantauan di Posyandu tapi juga melakukan pemeriksaan faktor resiko lain dengan kunjungan rumah balita dan Ibu hamil yang beresiko.

Dalam hal ini MNC Peduli memberikan dukungan dengan memberikan peralatan kesehatan kepada Puskesmas Kelurahan Duri Pulo dalam pencegahan stunting.

Ketua MNC Peduli, Jessica Tanoesoedibjo mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari #GenerasiCerdasAnakBangsa yang diusung oleh MNC Peduli.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)