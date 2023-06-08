...

MNC Peduli Dukung Pencegahan Stunting Bersama Puskesmas Duri Pulo

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 14:46 WIB
MNC Peduli memberikan dukungan dengan memberikan peralatan kesehatan kepada Puskesmas Kelurahan Duri Pulo.
Tenaga Kesehatan Nakes Puskesmas Duri Pulo saat melakulan pemeriksaan anak.
Tenaga Kesehatan Nakes Puskesmas Duri Pulo saat melakulan pemeriksaan anak.
Tenaga Kesehatan Nakes Puskesmas Duri Pulo saat melakulan pemeriksaan anak.
Tenaga Kesehatan Nakes Puskesmas Duri Pulo saat melakulan pemeriksaan anak.
A A A

Tenaga Kesehatan (Nakes) Puskesmas Duri Pulo saat melakulan pemeriksaan anak di Duri Pulo, Jakarta, Kamis (8/6/2023). Tenaga kesehatan di Puskesmas memiliki peranan penting dalam upaya pencegahan dan stunting.

 

Setiap bulannya, Puskesmas bekerjasama dengan Posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak dan ibu hamil serta memberikan pelayanan imunisasi dasar.

 

Salah satunya yakni, Puskesmas Kelurahan Duri Pulo yang tidak hanya memberikan pemantauan di Posyandu tapi juga melakukan pemeriksaan faktor resiko lain dengan kunjungan rumah balita dan Ibu hamil yang beresiko.

 

Dalam hal ini MNC Peduli memberikan dukungan dengan memberikan peralatan kesehatan kepada Puskesmas Kelurahan Duri Pulo dalam pencegahan stunting.

 

Ketua MNC Peduli, Jessica Tanoesoedibjo mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari #GenerasiCerdasAnakBangsa yang diusung oleh MNC Peduli.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Suasana Khidmat Misa Ponfikal Natal di Gereja Katedral

Suasana Khidmat Misa Ponfikal Natal di Gereja Katedral

Melihat Pameran Karya Jurnalistik Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto

Melihat Pameran Karya Jurnalistik Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto

Kampanye Ayo Cegah Stunting Perkuat Pencegahan Stunting di Tingkat Keluarga

Kampanye Ayo Cegah Stunting Perkuat Pencegahan Stunting di Tingkat Keluarga

Misa Malam Natal 2025 Digelar di Gereja Katedral Jakarta

Misa Malam Natal 2025 Digelar di Gereja Katedral Jakarta

Cari Berita Lain Di Sini