...

MNC Group Lakukan Kerja Sama Pengisian Layanan Entertainment di Moda Kereta Api bersama PT KAI

Aziz Indra, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 16:56 WIB
Kerja sama ini salah satunya adalah pemanfaatan media yang dimiliki oleh MNC Group yang memiliki baik media tv, sosisal dan entertainment dari berbagai platform untuk memberikan suatu muatan entertainment untuk penumpang KAI
Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk Yudi Hamka kiri bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero Didiek Hartantyo menunjukkan nota kesepahaman antara PT MNC Kapital Indonesia Tbk dengan PT Kereta Api Indonesia Persero
Kerja sama ini salah satunya adalah pemanfaatan media yang dimiliki oleh MNC Group yang memiliki baik media tv, sosisal dan entertainment dari berbagai platform untuk memberikan suatu muatan entertainment untuk penumpang KAI
Kerja sama ini salah satunya adalah pemanfaatan media yang dimiliki oleh MNC Group yang memiliki baik media tv, sosisal dan entertainment dari berbagai platform untuk memberikan suatu muatan entertainment untuk penumpang KAI
Kerja sama ini salah satunya adalah pemanfaatan media yang dimiliki oleh MNC Group yang memiliki baik media tv, sosisal dan entertainment dari berbagai platform untuk memberikan suatu muatan entertainment untuk penumpang KAI
A A A
Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk Yudi Hamka (kiri) bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo menunjukkan nota kesepahaman antara PT MNC Kapital Indonesia Tbk dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) saat melakukan kunjungan di Inews Tower, Jakarta, Kamis 8 Juni 2023. 
 
Kerja sama ini salah satunya adalah pemanfaatan media yang dimiliki oleh MNC Group yang memiliki baik media tv, sosisal dan entertainment dari berbagai platform untuk memberikan suatu muatan entertainment untuk penumpang KAI, selama di stasiun maupun di kereta api.
 
(AZIZ INDRA) (ddk)

(Aziz Indra)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Cari Berita Lain Di Sini