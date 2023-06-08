Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk Yudi Hamka (kiri) bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo menunjukkan nota kesepahaman antara PT MNC Kapital Indonesia Tbk dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) saat melakukan kunjungan di Inews Tower, Jakarta, Kamis 8 Juni 2023.

Kerja sama ini salah satunya adalah pemanfaatan media yang dimiliki oleh MNC Group yang memiliki baik media tv, sosisal dan entertainment dari berbagai platform untuk memberikan suatu muatan entertainment untuk penumpang KAI, selama di stasiun maupun di kereta api.

(Aziz Indra)