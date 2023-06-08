...

Melihat Progres Pembangunan Kawasan Pemerintahan IKN Nusantara

Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 19:50 WIB
Pekerja melintas disamping proyek pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan KIPP Ibu Kota Negara IKN Nusantara
Proyek pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan KIPP Ibu Kota Negara IKN Nusantara
Proyek pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan KIPP Ibu Kota Negara IKN Nusantara
A A A
Pekerja melintas disamping proyek pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajem Pasert Utara, Kalimantan Timur, Kamis 8 Juni 2023. 
 
Progres pembangunan IKN menurut Kementerian PUPR sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023 dan pembangunan ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun. (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah) (ddk)

(Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Arus Penumpang di Terminal Kampung Rambutan Naik 10 Persen Jelang Libur Nataru

Arus Penumpang di Terminal Kampung Rambutan Naik 10 Persen Jelang Libur Nataru

Transformasi Identitas Dilakukan Perusahaan Makanan Ringan Nasional

Transformasi Identitas Dilakukan Perusahaan Makanan Ringan Nasional

Wamentan Resmikan Pembangunan Pabrik NPK Nitrat Pertama di Indonesia di Pupuk Kujang Cikampek

Wamentan Resmikan Pembangunan Pabrik NPK Nitrat Pertama di Indonesia di Pupuk Kujang Cikampek

DJKA Berangkatan 333 Pemudik dan 357 Motor ke Jateng Saat Nataru

DJKA Berangkatan 333 Pemudik dan 357 Motor ke Jateng Saat Nataru

Petugas Rapikan Altar, Gereja Katedral Jakarta Siap Sambut Natal 2025

Petugas Rapikan Altar, Gereja Katedral Jakarta Siap Sambut Natal 2025

Kasus Penghasutan Aksi Demonstrasi, Sidang Delpedro Marhaen Cs Berlanjut

Kasus Penghasutan Aksi Demonstrasi, Sidang Delpedro Marhaen Cs Berlanjut

Sidang Kasus Dugaan Korupsi Digitalisasi Pendidikan, Nadiem Makarim Kembali Ditunda

Sidang Kasus Dugaan Korupsi Digitalisasi Pendidikan, Nadiem Makarim Kembali Ditunda

Jelang Natal 2025, Gegana dan K-9 Sterilisasi Gereja Katedral Jakarta

Jelang Natal 2025, Gegana dan K-9 Sterilisasi Gereja Katedral Jakarta

Cari Berita Lain Di Sini